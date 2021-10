2. Hauptrunde DFB-Pokal : FC Hansa gewinnt bei Jahn Regensburg 4:2 im Elfmeterschießen

Der FC Hansa führte im DFB-Pokal am Mittwochabend bei Jahn Regensburg mit 2:0, kassierten in der 90. Minute das 2:2 und glichen selbst in der Nachspielzeit der Verlängerung zum 3:3 aus.

Rostock | Nach dem 0:4 drei Tage vorher in der Meisterschaft beim FC St. Pauli nahm Gäste-Trainer Jens Härtel gleich sechs Änderungen in seiner Start-Elf vor: Neidhart, Meißner, Meier, Rother, Omladic (diesmal gar nicht im Kader) und Behrens blieben draußen, herein kamen Riedel, Malone, Rizzuto, Rhein, Bahn und Mamba. Vier der „Neuen“ beweisen ihre Daseinsbe...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.