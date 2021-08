Fußball in Rostock : Hansa II mit dem zweiten Sieg im zweiten Spiel auf Rang zwei

Wenn von 30 Torschüssen auch nur drei drin waren, gewann die U 23 des FCH in der Oberliga Nordost/Nord doch mit 3:1 beim Brandenburger SC Süd 05. Der Rostocker FC unterlag im Landesderby beim Greifswalder FC mit 1:2.

Rostock | Der FC Hansa II gewann am 2. Spieltag der Fußball-Oberliga Nordost/Nord am Sonntag mit 3:1 beim Brandenburger SC Süd 05 und liegt auf Platz zwei. Trainer Kevin Rodewald: „Vor dem Spiel hatten wir zugestimmt, dass wir erst 15 Uhr anfangen, da acht Spieler der Heimmannschaft in einem großen Stau auf der Autobahn standen. Es entwickelte sich eine sehr...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.