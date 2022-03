Fußball-Oberliga : FC Hansa Rostock II beim Lieblingsgegner gefordert

Mit dem Selbstvertrauen des 3:0-Sieges im Landesderby in Schwerin wollen die Oberliga-Fußballer des Koggenclubs beim Charlottenburger FC Hertha nachlegen. Danach wird eine kuriose Serie folgen.

Rostock | Mit dem Selbstvertrauen des 3:0-Sieges im Landesderby in Schwerin treten die Oberliga-Fußballer des FC Hansa Rostock II am Sonntag (14.00 Uhr) beim ambitionierten Charlottenburger FC Hertha an. Dort dürfte es deutlich schwieriger werden, erneut Zählbares mitzunehmen. Die Berliner sind aktuell nach 17 absolvierten Spielen mit 34 Punkten (29:16 Tore) st...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.