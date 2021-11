Schwimmen in Rostock : Weg zu den Saisonhöhepunkten 2022 enthält etliche Fragezeichen

Die von den paralympischen Schwimmern für die Weltmeisterschaften sowie European Para Youth Games zu erbringenden Zeiten sind gerade veröffentlicht, der Weg dorthin aber enthält einige Unklarheiten.

Rostock | Die WM finden vom 12. bis 18. Juni in Funchal auf Madeira statt und die European Para Youth Games vom 27. Juni bis 3. Juli in Pajulahti (Finnland). Laut Qualifikationskriterien des Deutschen Behindertensportverbandes (DBS) sind die für die WM an Platz acht (A-Norm) bzw. zwölf (B-Norm Jahrgang 2001 und jünger) der Weltbestenliste orientierten Zeiten...

