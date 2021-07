Segeln in Rostock : Ernüchterung für den ASVW nach 3. „Spieltag“ auf der Kieler Förde

Die Top-Platzierung zu halten, so lautete das Vorhaben des Warnemünder Teams für das Wochenende in der 2. Bundesliga. Leider aber lief es Sonntag alles andere als nach Plan. Der Aufstieg ist dennoch weiter realistisch.

Rostock | Das war nicht das Wochenende des Akademischen Segelvereins Warnemünde… Dieser 3. „Spieltag“ der 2. Bundesliga 2021 ging los wie verhext, als wie in den beiden ersten Runden in Überlingen (Bodensee) und Hamburg (Außenalster) am Freitag auch über der Kieler Förde kaum ein Lüftchen wehte und ein Drittel der 18 Teams überhaupt nicht in Aktion treten ko...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.