Handball in Rostock : Das erste Finalspiel um den Aufstieg wird zum Hitchcock-Krimi

Der HC Empor gewinnt eine Partie mit zwei grundverschiedenen Halbzeiten gegen den favorisierten 1. VfL Potsdam mit 28:27 (13:16), und die „Edelfans“ um Olaf Bernert skandierten schon einmal „Auswärtssieg, Auswärtssieg“.

Rostock | Was für ein Hitchcock-Krimi im ersten Finalspiel um den Aufstieg in die 2. Handball-Bundesliga zwischen dem HC Empor und dem favorisierten 1. VfL Potsdam! Am Ende hatten am Sonnabend vor 1000 Zuschauern – unter ihnen Ministerpräsidentin Manuela Schwesig – in einer Partie zweier grundverschiedener Halbzeiten die Rostocker mit 28:27 (13:16) das bessere E...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.