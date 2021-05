HC Empor Rostock : Mit einem Unentschieden aus eigener Kraft weiter

Mit Gegner Hildesheim hat sich Empor schon vor zwei Jahren ein packendes Duell um den Aufstieg geliefert.

Rostock | Für den HC Empor Rostock steht am Dienstag (19 Uhr) das entscheidende Spiel in der Gruppenphase um den Aufstieg in die 2. Bundesliga bevor. Will das Team von Trainer Till Wiechers die K.o.-Runde aus eigener Kraft erreichen, ist zumindest ein Unentschieden beim HC Eintracht Hildesheim Pflicht. Während Empor nach der Partie nur noch zuschauen kann, habe...

