Empor Rostock : Liga-Konkurrenz und Pokal-Verfahren klar

Vier Absteiger aus der 1. Bundesliga waren noch zu ermitteln.

Rostock | Klarheit in doppelter Hinsicht hat seit der am Wochenende beendeten Saison in der 1. und 2. Handball-Bundesliga Zweitliga-Aufsteiger Empor Rostock. Zum einen stehen nach dem Abstieg aus der ersten Liga mit TuSEM Essen, der HSG Nordhorn-Lingen, den Eulen Ludwigshafen und HSC 2000 Coburg die restlichen vier der insgesamt 17 Konkurrenten für das am erste...

