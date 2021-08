Eishockey : Rostock Piranhas verlieren gegen die Eispiraten Crimmitschau

Die Ostseestädter starten gegen den DEL-2-Club mit einer Niederlage in den Nord-Ost-Pokal.

Rostock | Am Freitagabend war es wieder soweit. Eishockey-Oberligist Rostock Piranhas startete mit dem ersten Spiel des Nordostpokals in die Saison 2021/22. Endlich durften auch wieder Zuschauer in die Eishalle in die Schillingallee und sahen eine 1:6 (0:2, 0:1, 1:3)-Niederlage gegen die Eispiraten aus Crimmitschau. Die Partie gegen ein starkes Team aus der ...

