Eishockey : 4:6 – Rostock Piranhas geraten völlig von der Rolle

Im Nordderby gegen die Hamburg Crocodiles verspielen die Raubfische im Schlussdrittel eine 4:1-Führung.

Rostock | Bitterer Freitagabend für die Rostock Piranhas in der Eishockey-Oberliga Nord: Der REC verspielte im Nordderby gegen die Hamburg Crocodiles eine 4:1-Führung und verloren am Ende noch mit 4:6 (2:0, 1:1, 1:5). Dabei verspielten die Raubfische wertvolle Zähler im Kampf um die Pre-Play-offs. „Hamburg zeigte mehr Herz, wollte den Sieg mehr und hat am End...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.