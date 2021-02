Eishockey : Rostock Piranhas sind bei den Icefighters zu Gast

Im fünften Auswärtsspiel in Serie in der Oberliga Nord spielen die Hansestädter am Mittwoch ab 19.30 Uhr in Leipzig.

Rostock | Für die Rostock Piranhas steht am Mittwoch in der Eishockey-Oberliga Nord das fünfte Auswärtsspiel in Folge auf dem Programm. Ab 19.30 Uhr ist der REC im „Kohlrabizirkus“ bei den Icefighters Leipzig zu Gast. Die Hausherren erzielten zuletzt ein paar gut...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.