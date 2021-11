Eishockey : Die Rostock Piranhas feiern den fünften Sieg in Serie

Die Ostseestädter bezwingen vor 959 Zuschauern die Hammer Eislöwen mit 5:1.

Rostock | Mit 5:1 (2:0, 2:0, 1:1) gewannen die Piranhas des Rostocker Eishockey-Clubs am Freitagabend in der Oberliga Nord gegen die Hammer Eisbären und damit schon ihr fünftes Spiel hintereinander. Führung nach 20 Sekunden Die Gastgeber erwischten einen perfekten Auftakt und gingen bereits nach 20 Sekunden durch Justin Maylan mit 1:0 in Führung. Mit dem ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.