Eishockey in Rostock : 7:0 – Piranhas fegen den EC Diez-Limburg vom Eis

Die Hansestädter bestimmen von Beginn an die Partie und schießen sich den Frust der vergangenen Wochen von der Seele.

Rostock | Saisonsieg Nummer acht für die Rostock Piranhas in der Eishockey-Oberliga Nord: Mit 7:0 (2:0, 3:0, 2:0) setzten sich die Ostseestädter gestern Abend in der heimischen Eishalle/Schillingallee gegen die Rockets des EC Diez-Limburg durch. REC dominiert von Anfang an Von Beginn an machten die Rostocker deutlich, dass es nur einen Sieger geben kann. ...

