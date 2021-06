Handball in Rostock : Ein Wiedersehen mit Ex-Empor-Spieler Michl Reichardt

In der Fiete-Reder-Halle Marienehe finden am Mittwoch um 18 Uhr und am darauffolgenden Sonntag ab 16 Uhr zwei Länderspiele der deutschen U17-Nationalmannschaft gegen die gleichaltrige Vertretung aus Frankreich statt.

Rostock | Die Partien gehören zum Programm des Deutsch-Französischen Jugendwerkes. Gemeinsam mit dem Handball-Verband Mecklenburg-Vorpommern sind der Bezirkshandballverband Rostock/MV Nord und der HC Empor an der Vorbereitung und Durchführung beteiligt. Zuschauer sind bisher nicht zugelassen, aber beide Begegnungen können live auf Sportdeutschland.TV und ...

