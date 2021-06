Leichtathletik : Dreispringerin Mara Häusler will ihre Saison in Amerika krönen

Die Athletin des 1. LAV Rostock, die in den USA studiert, startet am Sonnabend bei den Nationalen College-Meisterschaften im US-Leichtathletik-Mekka Eugene.

Rostock | Am Sonnabend zählt es für Mara Häusler. Die Dreispringerin des 1. LAV Rostock kann im Mekka der US-amerikanischen Leichtathletik in Eugene (Bundesstaat Oregon) ihr Saison in den USA bei den Nationalen College-Meisterschaften krönen. „Mir geht es sehr gut. Ich bin fit und startklar“ Im bisherigen Saisonverlauf steigerte sie ihre persönliche Bes...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.