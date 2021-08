Ringen in Rostock : Drei ganz souveräne Siege zum Auftakt für die Einheimischen

Justin Schimpf (PSV Rostock) sowie Max Marten Lüttge und Lenny Mantau (beide SV Warnemünde) starteten verheißungsvoll in die Deutschen Meisterschaften der A-Jugend im Griechisch-Römisch in der Sporthalle Warnemünde.

Warnemünde | Drei der fünf Lokalmatadoren sind am Freitagabend mit sehenswerten Siegen in die Deutschen Ringer-Meisterschaften der männlichen A-Jugend (Jahrgänge 2004 bis 2006) in der Disziplin Griechisch-Römisch gestartet. Justin Schimpf sorgt für grandiosen Auftakt Für einen grandiosen Auftakt in der Sporthalle Warnemünde sorgte Justin Schimpf vom PSV Rost...

