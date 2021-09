Handball in Rostock : Als Daniel Finkenstein traf, war noch ein Punkt drin für Doberan

Doch die Gäste vom SV Fortuna 50 Neubrandenburg schlugen zurück und gewannen das Spiel der Oberliga Ostsee-Spree in der Münsterstadt mit 25:23. Die Juniorinnen des Rostocker HC starteten mit einem Auswärtssieg.

Rostock | „Nicht schlecht gespielt und doch beide Punkte abgegeben“, so Trainer Matthias Schmidt nach der 23:25-Heimniederlage der Handballer des Bad Doberaner SV in der Oberliga Ostsee-Spree gegen den SV Fortuna 50 Neubrandenburg. „Es war mehr drin“, so auch der Handball-Chef des Vereins, Torsten Römer. „Unser Team spielte oft überhastet und verlor so immer wi...

