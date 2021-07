Leichtathletik in Rostock : Maria Schnemilich siegt im Hochsprung bei den Weltjugendspielen

Die 14-Jährige vom 1. LAV Rostock stellt mit 1,67 Meter eine neue persönliche Bestleistung auf und holt Gold in Göteborg.

Rostock | Mit einem kleinen Team nahmen die Leichtathleten des 1. LAV Rostock an den Weltjugendspielen im Ullevi-Stadion in Göteborg teil. Sportler auch über 20 Nationen und pro Disziplin zirka 50 Teilnehmer hatten im Vorfeld gemeldet. Lia Flotow gewinnt die 100 Meter Hürden Trotz Dauerregens überzeugte Lia Flotow am ersten Tag über 100 Meter Hürden, stel...

