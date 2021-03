Rostock Seawolves : Wölfe feiern Rekordsieg gegen Schwenningen

Noch nie haben die Seawolves in ihrer ProA-Geschichte einen höheren Sieg eingefahren als gegen die Panthers.

Rostock | Die Rostock Seawolves haben gegen die Panthers aus Schwenningen einen Rekordsieg gefeiert. Beim 100:64 feierten die Wölfe den höchsten Sieg ihrer ProA-Geschichte und kehrten damit an die über Nacht an Heidelberg verlorene Tabellenspitze zurück. Es war der siebente Sieg in Serie, dazu der zwölfte Heimsieg im 13. Spiel. Um den Abend perfekt zu machen...

