Handball : Die Rostock Dolphins wollen wieder in die Erfolgsspur zurück

Die Ostseestädterinnen brennen nach der Pleite beim Frankfurter HC auf Wiedergutmachung und wollen im Heimspiel am Sonnabend die SG Meißen/Riese bezwingen.

Rostock | Nachdem die Handballfrauen des Rostocker HC (3. Platz/4:2 Punkte) den erwarteten Start in der 3. Liga Staffel B hinlegten, kommt es am Sonnabend ab 18.30 Uhr in der Fiete-Reder-Halle in Marienehe zum zweiten Heimspiel der laufenden Meisterschaft. Dazu erwarten die Dolphins die SG Meißen/Riesa (8./2:4). Trainerin Ute Lemmel meidet Quervergleiche ...

