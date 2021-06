Fußball in Rostock : Die Fußballschule von Real Madrid kommt nach Pastow

Jugendkicker werden nach Trainingsinhalten des Nachwuchsleistungszentrums des spanischen Spitzenclubs trainiert. Anmeldungen sind weiterhin möglich.

Rostock | In der ersten Woche der Sommerferien, 21. bis 25. Juni, wird es königlich im Bornkoppelweg in Broderstorf vor den Toren von Rostock: Zum ersten Mal macht die Fußballschule des spanischen Renommierclubs Real Madrid auf dem Gelände des SV Pastow Station. „Es macht schon etwas her, wenn 96 ganz in weiß gekleidete Nachwuchsfußballer jeden Morgen zum Verei...

