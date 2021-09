American Football : Rostock Griffins treffen im Ostseestadion auf die Berlin Adler

Die Gastgeber hoffen zum Saison-Höhepunkt und Schlussakkord auf mehr als 3000 Zuschauer.

Rostock | Am Sonnabend geht die Saison 2021 in der German Football League schon zu Ende. Für die Rostock Griffins wartet am letzten Spieltag aber noch einmal ein Höhepunkt. Ab 16 Uhr sind die Berlin Adler zu Gast bei den Greifen – aber nicht im Leichtathletikstadion sondern knapp 100 Meter daneben im Ostseestadion. „Wir freuen uns auf das Spiel und sind heiß ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.