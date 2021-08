American Football : 41:7 – Rostock Griffins holen den sechsten Saisonsieg

Die Ostseestädter setzen sich im letzten Auswärtsspiel der German Football League 2 Nord bei den Assindia Cardinals in Essen durch.

Rostock | Den sechsten Sieg im neunten Saisonsieg feierten die Rostock Griffins in der German Football League 2 Nord mit dem 41:7 (7:0, 13:7, 7:0, 14:0)-Erfolg bei den Assindia Cardinals in Essen. Mit jetzt 13:5 Punkten sind die Ostseestädter weiterhin Dritter und haben im letzten Saisonspiel am Sonnabend um 16 Uhr Spitzenreiter Berlin Adler im Ostseestadion zu...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.