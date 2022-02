Handball in Rostock : A-Junioren des HC Empor fordern Spitzenreiter THW Kiel

Die Mannschaft um Kapitän Alexander Schütze hat den Einzug in die K.o.-Runde bereits sicher und beim Tabellenführer nichts zu verlieren.

Rostock | Mit breiter Brust können die A-Junioren des HC Empor Rostock am Freitag um 20 Uhr beim ungeschlagenen Tabellenführer THW Kiel (24:0 Punkte) antreten. In der Staffel 1 der B-Hauptrunde der Jugend-Handball-Bundesliga hat das Team von HCE-Trainer Tobias Seering (15:9 Punkte), das aktuell Tabellendritter ist, das Weiterkommen in die mit Hin- und Rückspiel...

