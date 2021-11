Goalball in Rostock : Deutsche Herren schließen die Europameisterschaft als Vierter ab

Schade, zu einer Medaille reichte es nicht: Im Spiel um Bronze in Samsun unterlagen sie am Freitag Gastgeber Türkei mit 2:8. Gleichwohl ist das Ziel, das die Mannschaft bei diesem Turnier verfolgte, erreicht worden.

Rostock | Deutschland hat sich nach dem bitteren Vorrunden-Aus bei den Paralympics in Tokio sofort wieder berappelt, erkämpfte einen Startplatz sowohl für die WM 2022 in China als auch für das Paralympics-Qualifikations-Turnier 2023 in Birmingham – und vollzog damit auch schon einen Riesenschritt in Richtung Paris 2024! Die Mannschaft hat sich unglaublich gu...

