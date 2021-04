Radsport : Deutschland Tour soll nicht nochmal verschoben werden

Auf der 1. Etappe durch MV ist ein Zwischensprint in Rostock geplant.

Rostock | Die Organisatoren der Deutschland Tour, die am 26. August auf der ersten ihrer vier Etappen durch Mecklenburg-Vorpommern führen soll, halten weiter an einer Austragung in diesem Jahr fest. Schon 2020 sollte das Rennen durch MV führen, fiel damals aber noch der Corona-Pandemie zum Opfer. Auch interessant: Paul Voß wird Gravel-Profi Was den Optimi...

