Rudern in Rostock : Deutschland-Achter als Zweiter drei Hundertstel „zu langsam“

Mit einem unglaublich spannenden Kopf-an-Kopf-Rennen gegen Großbritannien fand der Weltcup II der Saison 2021 auf dem Rotsee in Luzern einen denkwürdigen Abschluss. Die Entscheidung fiel mit dem allerletzten Schlag.

Rostock | Was für ein Finale am sehr frühen Nachmittag des Sonntag beim Weltcup II 2021 der Ruderer in Luzern auf dem „Göttersee“: Drei Hundertstelsekunden lagen nach 2000 Metern zwischen Sieger Großbritannien (5:24,26 Minuten) und dem Deutschland-Achter (5:24,29) mit dem für die Schweriner RG von 1874/75 startenden Rostocker Schlagmann Hannes Ocik: Mit dem let...

