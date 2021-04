Rostocker Ruderer bei den EM : Deutschland-Achter bleibt nach 1500 Metern „stehen“

Überraschend gab es keine Medaille für Hannes Ocik & Co. Erneut Bronze holte indes Marcus Klemp im paralympischen Einer.

Rostock | Keine „Auferstehung“ bei den Europameisterschaften in Varese (Italien): Der Deutschland-Achter hat nicht nur sein Bahnverteilungsrennen in den Sand gesetzt, sondern ging auch im Finale am Sonntag überraschend leer aus und musste sich erneut mit Rang vier begnügen. Nach achtmal Gold in Serie ist der Titelverteidiger entthront. Dabei legte das Flaggs...

