Tischtennis : 0:10 – TSV Rostock Süd geht beim TuS Celle baden

Die Gäste sind zum Saisonauftakt in der Regionalliga Nord chancenlos und verbuchen in zehn Partien lediglich sechs Sätze.

Rostock | Den Saisonauftakt in der Tischtennis-Regionalliga Nord hatten sich die Herren des TSV Rostock Süd gewiss anders vorgestellt. Beim 0:10 beim TuS Celle waren die Hansestädter jedoch chancenlos und musste eine klare Niederlage einstecken. „Wir wussten, dass wir nahezu in jeden Spiel Außenseiter sind, aber so darf man sich nicht präsentieren.“ Dab...

