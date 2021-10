Fußball in Rostock : Der FC Hansa II steht in der Oberliga unter Zugzwang

Die Ostseestädter haben am Sonnabend am 12. Spieltag der Oberliga Nordost/Nord das Schlusslicht Steglitzer FC Stern zu Gast im Volksstadion.

Rostock | Der FC Hansa Rostock II (14. Platz/11 Punkte) steht in der Fußball-Oberliga Nordost/Nord unter Zugzwang. Nach dem das Team von Hansa-II-Trainer Kevin Rodewald nach sechs sieglosen Spielen den MSV Pampow mit 4:0 bezwang, gab es am vergangenen Wochenende mit dem 2:4 in Neuruppin einen neuerlichen Rückschlag. Am Sonnabend um 14 Uhr geht es am 12. Spie...

