HC Empor Rostock : Vinnhorst, Hildesheim und Hagen im Favoritenkreis

Am Sonnabend wartet in der Rostocker Stadthalle mit Spenge der erste Konkurrent. Eine vermeintlich machbare Aufgabe.

Rostock | Sechs Gegner stehen in der Vorrunde um den Aufstieg in 2. Handball-Bundesliga zwischen dem HC Empor und der alles entscheidenden K.o.-Runde. Die Rostocker müssen mindestens besser sein als zwei ihrer Kontrahenten, um es in die Finalspiele zu schaffen. Weiterlesen: Termine für Aufstiegsspiele stehen fest Das sind Empors Konkurrenten: TuS Speng...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.