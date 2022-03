Bowling-Landesmeisterschaften : Damen-Doppel des 1. BC Rostock überragen

Zehn Damen-Paare traten im Bowlingcenter Leuchtfeuer in Ribnitz-Damgarten an. Bei den Herren waren in Stralsund sogar 37 Duos in der Vorrunde am Start. Am Wochenende steigt das Finale in Rostock.

Rostock | Bei den Damen im Bowlingcenter Leuchtfeuer in Ribnitz-Damgarten bestritten zehn und bei den Herren im Hanse-Bowling Stralsund 37 Paare die Vorrunde der Doppel-Landesmeisterschaften im Bowling. Dabei schnitten vom 1. BC Rostock vor allem die weiblichen Aktiven sehr gut ab. Die Zweitbundesliga-Damen des Vereins legten eine überragende Vorrunde hin: F...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.