Basketball in Rostock : Chidera Azodiro rückt in den Kader der Rostock Seawolves auf

Die Ostseestädter besetzen einen Kaderplatz der Saison 2021/22 mit einem Nachwuchsspieler.

Rostock | Die Zweitliga-Basketballer der Rostock Seawolves setzen auch auf den Nachwuchs und haben Chidera Azodiro in den Profikader für die Saison 2021/22 in der ProA berufen. „Ich freue mich sehr, in der neuen Saison Teil des Teams zu sein und gemeinsam unsere Ziele erneut anzugreifen.“ Azodera kam im Sommer 2020 aus seiner Geburtsstadt Kiel nach Rost...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.