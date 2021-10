Handball in Rostock : Carolin Höfert trifft spät zum Punktgewinn für den SV Eintracht

In der Frauen-Landesliga gab es am Wochenende gleich zwei Stadtderbys: Der SV Warnemünde setzte sich mit 31:25 beim Rostocker HC III durch, und der SV Eintracht kam kurz vor dem Abpfiff noch zum 21:21 gegen die HSG Uni.

Rostock | Rostocker HC III – SV Warnemünde 25:31 (13:14) Zunächst sah es so aus, als ob sich der gastgebende Favorit durchsetzen würde, da das schnelle Umkehrspiel funktionierte (9:6/14.). „Nach einer gut gewählten Auszeit kehrte der Spaß am Handball zurück, wir spielten zunehmend disziplinierter, schnörkelloser und so auch erfolgreicher“, sagte SVW-Coach...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.