Ringen in Rostock : Trainer brüllt rum, als Luisa Scheel Sensations-Bronze holt

Unglaublich, mit wie viel Cleverness die erst 18-Jährige brenzlige Situationen meisterte. Am Ende ihres großen Coups konnte sie nur noch eines sagen: „Ich bin mehr als glücklich.“ Das durfte sie auch sein!

Rostock | Sensationell erkämpfte Luisa Scheel vom SV Warnemünde am Freitag bei den U23-Europameisterschaften in Ringen im bulgarischen Plowdiw in der Gewichtsklasse bis 62 Kilogramm die Bronzemedaille, besiegte die Ungarin Nikolett Szabo mit 5:3. Um 17.36 Uhr ging es auf Matte C los. Die 18-Jährige lag 0:3 hinten, verkürzte auf 2:3, ging 4:3 in Führung: „Das...

