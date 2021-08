Basketball in Rostock : Seawolves verpflichten den US-Amerikaner Nijal Pearson

Der variable Flügelspieler ist der fünfte und damit letzte Neuzugang der Wölfe.

Rostock | Der Kader der Basketballer der Rostock Seawolves für die Saison 2021/22 in der 2. Bundesliga ProA ist komplett. Die Norddeutschen haben den variablen Flügelspieler Nijal Pearson verpflichtet. Der 23-jährige US-Amerikaner, der in sein zweites Jahr als Profi geht, spielte in Lahti (Finnland). Pearson wird direkt ins Trainingslager nach Litauen fliegen u...

