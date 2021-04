Basketball in Rostock : Rostock Seawolves bleiben trotz Pleite zuversichtlich

Nach dem 77:85 in Leverkusen müssen die Ostseestädter die verbleibenden drei Partie in den Play-offs 2021 gewinnen.

Leverkusen/Rostock | Rückschlag für die Rostock Seawolves im Kampf um den Aufstieg in die Basketball-Bundesliga: Die Ostseestädter verloren am Freitagabend mit 77:85 bei den Bayer Giants Leverkusen. Um doch noch Platz eins der Play-off-Gruppe A zu erreichen, benötigen Wölfe neben drei Siegen in den ausstehenden drei Partien auch Unterstützung von der Konkurrenz, da Leverk...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.