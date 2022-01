Basketball : Rostock Seawolves holen den achten Heimsieg in Serie

Die Norddeutschen bezwingen die VfL „SparkassenStars“ Bochum mit 91:74 und stellen einen neuen Vereinsrekord auf.

Rostock | Der Start in die Rückrunde ist geglückt. Mit 91:74 (20:14, 24:18, 25:22, 22:20) setzten sich die Rostock Seawolves am Sonntag gegen die VfL „SparkassenStars“ Bochum durch und verteidigten mit dem 14. Sieg im 17. Saisonspiel die Tabellenspitze in der 2. Basketball-Bundesliga ProA. „Es war ein schweres Spiel, aber das wusste jeder von uns von Anfang an“...

