Handball-Oberliga : Bad Doberaner SV mit Angriffsproblemen im Landesduell

Die Münsterstädter unterliegen gegen die SG Greifswald/Loitz mit 24:31. Sie haben den Verbleib in der Finalrunde allerdings weiter in der eigenen Hand.

Loitz/Rostock | Ein weiterer Punktgewinn am Sonnabend im Landesderby bei den Handballern der SG Greifswald/Loitz wäre für die Mannschaft des Bad Doberaner SV für den Verbleib in der Finalrunde der Oberliga Ostsee-Spree fast schon optimal gewesen. Es sollte aber nicht sein, die Münsterstädter unterlagen in Vorpommern am Ende mit 24:31 (11:15). Das anfängliche 1:5 (...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.