Handball in Rostock : B-Juniorinnen des Rostocker HC schlagen den Spitzenreiter

Die Nachwuchs-Handballerinnen des RHC setzen sich im Nachholspiel mit 21:20 gegen den Tabellenführer Frankfurter HC durch.

Rostock | Nach den beiden Niederlagen am Wochenende präsentierten die Handballerinnen der Jugend B des Rostocker HC am Mittwochabend endlich ihr wahres Leistungsvermögen. In einem packenden Match in der Regionalliga Nordost wurde Tabellenführer Frankfurter HC vor knapp 100 Zuschauern in der Fiete-Reder-Halle mit 21:20 bezwungen. Von Wiedergutmachung wollte da k...

