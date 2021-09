Handball in Rostock : B-Jugend des HC Empor II debütiert und hat einen neuen Trainer

Der 24-jährige frühere Bützower Tim Möller ist zugleich Assistenzcoach der „Ersten“, des Regionalliga-Teams. Beim Sparkassen-Cup in Berlin wurden die B-Jungen Siebenter, die C-Jugend schied in der Zwischenrunde aus.

Rostock | In der Oberliga Ostsee-Spree der männlichen Handball-B-Jugend gibt es gleich zwei Premieren: Der jüngere Jahrgang 2006 des HC Empor startet am Sonnabend (12 Uhr bei den Füchsen Berlin-Reinickendorf) als zweite Vertretung des Vereins in die Saison, und auch der Trainer, Tim Möller, ist neu. „Wir wollen mit unserem Nachwuchs mehr Dampf machen“ Wäh...

