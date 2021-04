Rostocker Judoka bei der EM : Ich bin sehr enttäuscht, dass es so schnell vorbei war

Großes Lospech für Annika Würfel bei der Frauen-Europameisterschaft: Letztlich war sie nur 48 Sekunden im Einsatz.

Rostock | Mehr Pech kann man doch gar nicht haben! „Mein Los ist richtig grottig“, schmollte Judoka Annika Würfel vom VfK Bau Rostock am Donnerstagabend. Gleich zum Auftakt ihrer ersten Frauen-EM am Freitag in Lissabon traf sie auf die elf Jahre ältere Vize-Europameisterin 2020, die Rumänin Andreea Chitu (zudem u. a. Vize-Weltmeisterin 2014 und 2015). Und hä...

