Radsport in Rostock : André Greipel für die Tour de France nominiert

Damit bekommt der Rostocker die Chance, um seinen zwölften Etappensieg beim wichtigsten Radrennen der Welt zu fahren.

Rostock | André Greipel ist von seinem Team Israel Start-Up Nation für die am kommenden Sonnabend in Brest startende Tour de France nominiert worden. „Ich bin stolz darauf, zu diesem Aufgebot zu gehören, vor allem wenn man sich die anderen starken Fahrer in diesem Team anschaut, sagte Greipel. Weiterlesen: André Greipel hat Karriereende fest im Blick Dass...

