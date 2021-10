Segeln in Rostock : Auf dem Wannsee an Boden verloren und den Aufstieg knapp verpasst

Die Crew des Akademischen Segelvereins Warnemünde Johanna Meier/Willy Brandt/Hauke Sponholz/Benjamin Franke schloss das Finale der 2. Bundesliga 2021 auf dem Berliner Wannsee als Neunter unter den 18 Mannschaften ab.

Rostock | Damit klappte es auch im dritten Anlauf nicht mit dem angestrebten Aufstieg, mit der Rückkehr in die 1. Liga. Dafür hätten die Mecklenburger in der Gesamtwertung Vierter werden müssen. Es reichte aber nur zu Rang sechs. Schade, doch an den hinteren drei der fünf „Spieltage“ fehlte die Konstanz. „Wir werden noch mal angreifen“, hatte die ASVW-Mannsc...

