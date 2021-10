Fußball in Rostock : A-Junioren des FC Hansa treffen am Freitag auf Hertha BSC Berlin

Die Partie der Bundesliga Nord/Nordost wird um 15.30 Uhr im Volksstadion angepfiffen.

Rostock | Den A-Junioren des FC Hansa Rostock gelang am vergangenen Wochenende mit dem klaren 5:0-Auswärtssieg in Halle ein echter Befreiungsschlag. Mit jetzt sieben Punkten ist das Team von Hansa-Trainer Uwe Ehlers Achter der Fußball-Bundesliga Nord/Nordost. Weste der Berliner ist noch blütenweiß Bereits am Freitag um 15.30 Uhr steht das nächste Spiel an...

