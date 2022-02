Fußball in Rostock : Die A-Junioren des FC Hansa sind in der Bundesliga überm Strich

Die Rostocker holten in der Staffel Nord/Nordost beim Hamburger SV einen 2:1-Sieg und rückten damit auf den letzten Nichtabstiegsplatz vor. Trainer Uwe Ehlers: „Ein ganz wichtiges Zeichen – wir können noch gewinnen!“

Rostock | Die Gäste (14./12 Punkte) gingen beim HSV (12./13) recht früh in Führung, verteidigten sie aufopferungsvoll und erhöhten später sogar auf 2:0. Trainer Uwe Ehlers: „Es war von Beginn an das erwartet hart umkämpfte Spiel. Wir zeigten eine geschlossene Mannschaftsleistung und ein gutes Umschaltspiel, arbeiteten über weite Strecken defensiv gut. In der...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.