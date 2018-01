Laufsport : Zweijährige „Durststrecke“ beendet

vergrößern 1 von 1 1 von 1

von Hagen Bischoff

erstellt am 14.Jan.2018 | 23:57 Uhr

Dass die Temperaturanzeige am Sonnabendmorgen eine Zahl knapp unter Null zeigte, störte die 115 Teilnehmer des 37. Neumühler Neujahrslaufes überhaupt nicht, lag doch dieses Mal, nicht wie in den vergangenen zwei Jahren rund um den Lankower See Schnee und Eis. So konnte dieses Mal Neumühles Vereinsvorsitzender Claus Jürgen Jähnig mit seinem Mikrofon die Läuferinnen und Läufer dazu ermutigen, so schnell wie es geht die zwei, fünf und zehn Kilometer zu absolvieren.

Ein wenig Vorsicht war durch den böigen Wind und einige rutschige Passagen aber dennoch geboten. Gemeistert haben es dann alle, egal ob Egon Kannegießer als ältester Teilnehmer mit seinen mehr als 80 Jahren oder aber der jüngste Läufer Lovis Krause mit gerade einmal sieben Lenzen.

Der wurde dann über die zwei Kilometer-Strecke Zweiter hinter Louis Richter und vor Gemma Kahlert. Die fünf Kilometer absolvierten Rötger Holst und Tim Flemming zeitgleich als schnellste männliche Vertreter. Simon Schütze wurde Dritter. In der weiblichen Fünf-Kilometer-Wertung der Jugend war Fanny Riese nicht zu schlagen. Sie siegte vor Pauline Böhn und Mia Gräning sowie Anni Bergmann. Bei den Damen gewann Beatrice Adelt vor Christiane Wermann und Sofie Schöne.

War bei den Damen nach einer Runde um den Lankower See Schluss, so mussten die Herren der Schöpfung noch eine zweite Runde drehen. Hier siegte Mathias Ahrenberg mit knapp eineinhalb Minuten Vorsprung vor Patrick Paul und Jörg Hinz.

Der sportliche Auftakt ins neue Jahr ist den Teilnehmern also dieses Mal geglückt. Weiter geht es für die Läufer dann am 4. März mit dem Wittenburger Mühlenlauf und dem gleichzeitigen Start in den MV-Laufcup 2018.