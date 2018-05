Pferdefestival : Wulschner in Redefin wieder vorn

Sieger des Großen Preises von 2017 triumphiert im Championat von Lübzer. Markus Beerbaum gewinnt Hauptspringen

von Ralf Herbst

07. Mai 2018, 05:00 Uhr

Der Wettergott ist Pferdesportfreund. Das verdeutlichte das Redefiner Pferdefestival, das an diesem Wochenende im Landgestüt über die Bühne ging und in den drei Tagen erneut mehr als 10 000 Besucher begeisterte. Bei herrlichem Sonnenschein durften die Fans obendrein auch noch einen MV-Heimsieg in zumindest einem der beiden Hauptspringen bejubeln.

„Ich hoffe natürlich auf den Sieg eines Reiters aus unserem Bundesland“, sagte Brauerei-Chef Wilfried Horn am Sonnabend, kurz vor Beginn des Championats von Lübzer Pils, hatte aber Zweifel, ob das wohl klappen könnte: „Heiko Schmidt hat sein Pferd Chap, mit dem er im Vorjahr das Championat gewann, verkauft. Und André Thieme ist mit Conthendrix im Moment noch nicht recht zufrieden…“

Am Ende gingen Sieg nebst Siegerprämie von 6250 Euro und Weltranglistenpunkte im Feld der 55 Reiter-Pferd-Paare an Holger Wulschner – und der hatte sich nicht mal selbst so wirklich auf der Rechnung gehabt. Fehlerfrei im normalen Umlauf und in der Siegerrunde der besten 14, gewann der Passiner auf Casallvano, einem neunjährigen Holsteiner Wallach, in 44,13 s vor den ebenfalls fehlerfreien Nisse Lüneburg (Uetersen) auf Luca Toni (45,12) und Janne-Friederike Meyer-Zimmermann (Schenefeld) auf Bittner’s Minimax (46,17). „Casallvano reite ich erst seit Februar und er ist eigentlich auch noch recht grün, weshalb die Qualifikation auch noch ein bisschen mühsamer war“, sagte Holger Wulschner. „Aber ich habe am Abend zuvor mit Paul Schockemöhle ein Bier getrunken – obwohl ich eigentlich kein Biertrinker bin –, vielleicht war das ja ein Grund für den Sieg.“

Am Sonntag hat dann allerdings selbst der veritable Schluck aus dem Magnum-Glas von der Championats-Siegerehrung nichts geholfen: Beim Großen Preis der DKB landete das vorjährige Siegerpaar Holger Wulschner und BSC Cha Cha Cha diesmal im geschlagenen Feld der 53 Starterpaare.

Markus Beerbaum hat es endlich geschafft und nach einigen vergeblichen Anläufen den Großen Preis beim Pferdefestival in Redefin gewonnen. „Ich bin schon oft nach Redefin gekommen. Nun hat es endlich geklappt. Ich habe viel riskiert, und das hat sich am Ende ausgezahlt“, sagte der Thedinghausener.

Beerbaum blieb mit seiner zehnjährigen Hannoveraner Stute Charmed im Stechen der mit 50 400 Euro dotierten internationalen Prüfung fehlerfrei und kam in 37,43 s als Schnellster über den Parcours. Zweiter wurde Felix Haßmann aus Lienen auf dem 13 Jahre alten Holsteiner Hengst Cayenne (0/37,73) vor Carsten-Otto Nagel (Marne) auf dem 13 Jahre alten Holsteiner Wallach Chairman (0/40,91). Als einziger Starter aus Mecklenburg-Vorpommern hatte Thomas Kleis das Stechen erreicht. Der ehemalige Derbysieger aus Gadebusch leistete sich dort mit seiner Stute Chades of Blue allerdings einen Abwurf, kam als Achter aber immerhhin noch ins Preisgeld.

Im Dressurviereck machte die Einlaufprüfung bereits deutlich, dass der Sieg im Nürnberger Burgpokal in Redefin nur über Kira Wulferding führen würde. Mit einem klaren Doppelsieg ließ sie der Konkurrenz keine Chance, Gold- und Silberschleife gingen beide an die erfolgreiche Ausbilderin. Mit Brianna, einer neunjährigen Stute, siegte sie an beiden Tagen, einmal mit 74,573 Prozent in der Einlaufprüfung und in der entscheidenden Qualifikation mit 76,171 Prozent. Mit Bohemian Rhapsodie wurde sie an beiden Tagen zudem Zweite mit 73,610 und 74,098 Prozent.