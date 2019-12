Fussball : Spielabbruch bei Dynamo

Anker-Spieler verlassen nach zwei Platzverweisen beim Stand von 6:0 für Schwerin das Feld und kommen nicht wieder

von Hagen Bischoff

08. Dezember 2019, 16:35 Uhr

Der Amateur-Fußball der Region kommt weiterhin nicht zur Ruhe. Nachdem in Pampow vor einer Woche ein Schiedsrichter von einem Zuschauer angegriffen wurde, verließen am Sonnabend beim Landesliga-Spiel zwischen der SG Dynamo Schwerin und dem FC Anker Wismar II die Spieler des FC Anker nach zwei Platzverweisen eigenmächtig das Spielfeld und kamen nicht mehr wieder. Das Spiel wurde beim Stand von 6:0 für Schwerin nach nicht ganz 70 Minuten dann abgebrochen.

Was war passiert? Landesliga-Schlusslicht Wismar trat lediglich mit zehn Spielern auf der Paulshöhe an und geriet gegen souverän spielende Dynamos schnell auf die Verliererstraße. Ivan Tkach, Paul Berger, Marvin Arnheim, William-Laurent Algie, Aljoshua Berger und Arsen Tsagaraev ließen Schwerin gleich sechs Mal jubeln. Allerdings wurden die Wismarer Spieler Ebenezer Miah und Kamara Abu Bakarr immer wieder von einer kleinen Zuschauer-Gruppe verbal angegriffen. Das gipfelte nach 65 Minuten womöglich in rassistischen Äußerungen. Abu Bakarr warf daraufhin den Zuschauer mit dem Ball ab und kassierte dafür eine rote Karte. Mitspieler Miah verlor im Anschluss die Nerven und sah fürs Trikot ausziehen und beleidigen die gelb-rote Karte. Die verbliebenen Anker-Spieler verließen anschließend, auf Anweisung ihres Kapitäns Aram Jeghiazarjan, den Platz und kamen trotz Gesprächs mit Schiedsrichter Marvin Tennes nicht wieder.

„Der Staffelleiter hat die Vereine um eine Stellungnahme gebeten, zusätzlich haben wir noch die Stellungnahme des Schiedsrichter und auch des Schiedsrichter-Beobachters, der bei diesem Spiel war. Das werten wir dann aus und dann kann das vor dem Sportgericht landen“, sagt Ulf Kuchel, Vorsitzender des Spielausschusses des Landesfußballverbandes Mecklenburg-Vorpommern.

Mit dem Aneinandergeraten von Gäste-Spielern und Zuschauern kennt sich der LFVM-V bereits aus. Vor einer Woche stand das Spiel zwischen dem VSV Lassahn und FC Al Karama aus Greifswald zehn Minuten vor Schluss kurz vor dem Abbruch. Zuschauer bepöbelten das Gäste-Team, zum Großteil bestehend aus Migranten, stark – auch rassistisch. Erst mehr als ein Dutzend Polizeibeamte schafften es, beide Lager zu trennen. Der Landesfußballverband wollte dort erst einmal alle Informationen sammeln, um sich ein ausführliches Bild zu machen. Die Arbeit wird nicht weniger, denn nun kommt noch eine weitere Partie hinzu.