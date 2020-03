American Football : Saison beginnt mit Heimspiel

Verbandsliga-Footballer der Mecklenburg Bulls sind insgesamt zwölf Mal in dieser Spielzeit gefragt

von Hagen Bischoff

10. März 2020, 17:17 Uhr

Für die Footballer der Mecklenburg Bulls rückt der Saisonstart nach einigen schweißtreibenden Monaten immer näher. Zwar hat das Team von Headcoach Holger Starke bis zum ersten Kick-off des Jahres am 26. April noch 6 1/2 Wochen Zeit, braucht die für den letzten Feinschliff aber auch, um dann gegen die Beelitz Blue Eagles topfit zu sein.

Für die Bulls beginnt die zweite Spielzeit der noch jungen Vereinsgeschichte in der Verbandsliga mit einem Heimspiel. So empfangen die Schweriner wie erwähnt zunächst Vorjahresschlusslicht Beelitz. Anschließend können sich die Landeshauptstädter noch zwei weitere Male vor heimischen Publikum im Lambrechtsgrund – gegen die Brandenburg Patriots und die Stralsund Pikes – präsentieren, ehe fünf Auswärtsspiele in Serie auf dem Programm stehen. So touren die Bulls den Sommer über nach Stralsund, Eberswalde, Frankfurt/Oder, Neubrandenburg und Beelitz. Ohnehin ist der Spielplan in dieser Saison voller, als noch 2019, spielen doch mit den Tollense Sharks sowie den Frankfurt Red Cocks zwei neue Mannschaften in der Liga. Währenddessen ist Vorjahresmeister Rostock aufgestiegen. Also haben die Schweriner zwei Spiele mehr zu absolvieren, als noch in ihrer Debüt-Saison.

Dadurch müssen die Bulls zwar auch einmal mehr auf Reisen, dürfen sich allerdings auch einmal mehr über ein Heimspiel freuen. Die Saison endet dann am 26. September, wie sie begonnen hat, mit einem Heimspiel. Zu Gast sind in der letzten Begegnung die Frankfurt Red Cocks. Zuvor empfängt man noch die Tollense Sharks. So dürfen sich die Fans der Bulls zum Abschluss der Saison noch einmal auf die neuen Mannschaften der Liga freuen.

Die Tollense Sharks, die letzte Saison noch in der Regionalliga spielten, sich aufgrund von Personalmangel zurückzogen und nun in der Verbandsliga neu anfangen, gelten bei vielen als der Staffelfavorit in dieser Saison. Was für die Bulls in diesem Jahr „drin“ ist, wird sich zeigen müssen. Schlechter als Platz drei aus dem Vorjahr will man in Schwerin nicht abschneiden. Deswegen stehen ja nun auch noch sechs weitere schweißtreibende Wochen auf dem Trainingsplan.

Alle Termine im Überblick

26.04.2020

vs. Beelitz Blue Eagles (H)

10.05.2020

vs. Brandenburg Patriots (H)

24.05.2020

vs. Stralsund Pikes (H)

14.06.2020

vs. Stralsund Pikes (A)

21.06.2020

vs. Eberswalder Warriors (A)

28.06.2020

vs. Frankfurt Red Cocks (A)

18.07.2020

vs. Tollense Sharks (A)

26.07.2020

vs. Beelitz Blue Eagles (A)

09.08.2020

vs. Eberswalder Warriors (H)

30.08.2020

vs. Brandenburg Patriots (A)

06.09.2020

vs. Tollense Sharks (H)

26.09.2020

vs. Frankfurt Red Cocks (H)